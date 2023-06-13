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      Nike Sportswear

      大童套头连帽衫

      ¥249
      ¥329
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      浅柠檬黄
      黑
      狂喜钴蓝

      总的说来，连帽衫怎样都不嫌多。Nike Sportswear 大童套头连帽衫舒适、柔软，适合在课堂、课间休息和户外玩耍等不同场合穿着。加绒针织面料，温暖舒适。该连帽衫柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的理想之选。

      • 显示颜色： 浅柠檬黄
      • 款式： DX5087-706

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