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Nike Sportswear
大童梭织短裤
¥329
Nike Sportswear 大童梭织短裤质感轻盈，采用弹性腰部和侧边打孔拼接设计，缔造出色透气性，搭配插手口袋，方便存放日常物品。
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/珍珠灰/深藏青
- 款式： IM5501-410
Nike Sportswear
¥329
Nike Sportswear 大童梭织短裤质感轻盈，采用弹性腰部和侧边打孔拼接设计，缔造出色透气性，搭配插手口袋，方便存放日常物品。
产品细节
- 面料：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶。镶嵌/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/珍珠灰/深藏青
- 款式： IM5501-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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