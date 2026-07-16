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Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳连帽夹克 - 幻影灰白

Nike Sportswear

大童（男孩）可收纳连帽夹克

10% 折让

需要一件外套，却不想整日随身携带。这款 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳连帽夹克，正是为此而设计。该夹克采用宽松版型，便于轻松叠搭，搭配全长拉链开襟和拉链插手口袋。出彩之处？这款夹克可收纳进自身右侧口袋中，方便携带。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IW1398-030

Nike Sportswear

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需要一件外套，却不想整日随身携带。这款 Nike Sportswear 大童（男孩）可收纳连帽夹克，正是为此而设计。该夹克采用宽松版型，便于轻松叠搭，搭配全长拉链开襟和拉链插手口袋。出彩之处？这款夹克可收纳进自身右侧口袋中，方便携带。

其他细节

  • 可收纳设计，便于叠放，同时不增加滞重感
  • 拉链插手口袋，便于安全存放日常物品
  • 宽松版型，塑就休闲风范，便于叠搭

产品细节

  • 后领内里挂环设计
  • 弹性包边袖口
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IW1398-030

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