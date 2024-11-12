Nike Sportswear

大童（女孩）加绒套头连帽衫

¥339
¥399
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Nike Sportswear 大童（女孩）加绒套头连帽衫采用宽松设计，是日常的理想之选。加绒面料柔软非凡，缔造舒适穿着感受。落肩设计搭配宽松版型，塑就休闲外观和质感。

  • 显示颜色： 灰紫红/灰紫
  • 款式： FZ5588-523

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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