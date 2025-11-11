Nike Sportswear
大童（女孩）加绒长袖开衫
Nike Sportswear 大童（女孩）加绒长袖开衫采用超宽松版型，搭配三按扣开襟设计，兼具利落和随性风范。 采用舒适毛圈表面，结合内里加绒，适合日常穿着，是叠搭的理想之选，可为造型增添精致格调。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0406-010
其他细节
该开衫宽松但不松垮，是日常穿搭的理想之选
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋：100% 棉
- 按扣扣合设计
- 弹性罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
