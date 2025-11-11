Nike Sportswear
大童（女孩）加绒长裤
13% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）加绒长裤舒适温暖，结合喇叭形裤筒设计，带来挚爱长裤般的舒适感受。 裤脚外侧开衩设计，尽显挚爱运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0407-010
Nike Sportswear
其他细节
- 侧边口袋，方便收纳物品，助你安心畅玩
- 弹性罗纹腰部搭配抽绳，可自行调节贴合效果
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 刺绣外轮廓耐克勾勾
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
