穿上舒适的 Nike Sportswear 大童（女孩）喇叭长裤，为造型增添些许魅力。这款长裤采用柔软针织棉料，搭配修身版型和喇叭形裤筒设计。开衩裤脚设计，尽显挚爱运动鞋魅力，同时营造充裕活动空间，踢球、侧手翻、漫步均不在话下，塑就畅动自如、时尚有型的日常穿着体验。

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