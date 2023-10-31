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      Nike Sportswear

      大童（女孩）夹克

      ¥679
      ¥899
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      椰奶色
      极地蓝
      黑

      Nike Sportswear 大童（女孩）夹克饰有多个耐克勾标志，缔造柔软舒适感受。该夹克采用人造毛皮面料，结合梭织里料，适合节日聚会穿着；同时又舒适非凡，可供穿着入眠。匠心设计，彰显出众风范。

      • 显示颜色： 椰奶色
      • 款式： FJ6154-113

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