Nike Sportswear

大童（女孩）学院风夹克

¥339
¥429
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海岸蓝
黑

Nike Sportswear 大童（女孩）夹克，助你随时彰显球场风范。全长拉链开襟设计结合运动风条纹，搭配罗纹下摆、衣领和袖口，塑就运动风外观。宽松版型营造充裕叠搭空间，挺括针织面料，缔造赛场穿搭佳选。

  • 显示颜色： 海岸蓝
  • 款式： FV0193-361

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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