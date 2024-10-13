Nike Sportswear 大童（女孩）工装长裤焕新升级基本款工装长裤，塑就精致格调，适合日常穿着。采用梭织斜纹面料，结合超宽松版型，助你舒适畅动。多口袋设计，方便存取手机和其他基本物品；臀部和腿部空间充裕，缔造舒适无拘的运动体验。

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