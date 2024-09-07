Nike Sportswear 大童（女孩）梭织长裤专为驾驭不同活动而打造，采用超宽松版型结合宽松裤筒设计，助你踏着挚爱音乐的节拍，尽情旋转跳跃，来一段顿足爵士舞。梭织面料巧搭反光元素，为造型增添闪耀魅力，助你随时随地成为瞩目焦点。侧边拉链打开后展露网眼拼接，透气性能出众，增添时尚魅力和盎然趣味。

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