Nike Sportswear

女子中腰宽松梭织直筒长裤

¥649

煤黑/黑/黑/黑
大学红/黑/帆白/帆白

Nike Sportswear 女子中腰宽松梭织直筒长裤采用宽松版型，助你尽显出众风采。 拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感；裤管口配有抽绳，可供自主调整贴合度。

  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
  • 款式： HJ4179-060

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。