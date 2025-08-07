Nike Sportswear
女子中腰 Oversize 风迷彩工装长裤
20% 折让
虽然迷彩通常是为了让人隐入环境，但这款由不易撕裂面料制成的 Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风迷彩工装长裤却为了让你醒目出彩。 超宽松版型搭配裤脚抽绳设计，助你玩转造型比例，风格百变。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白
- 款式： HM9017-104
其他细节
- 膝盖部位采用立体剪裁，结合裤腿魔术贴粘扣式翻盖大号口袋，彰显运动美感
- 裤脚配有抽绳，供你打造多变造型
- 共设六个口袋，提供充裕的储物空间
产品细节
- 面料：97% 棉/3% 氨纶。 上部口袋/腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配加长抽绳
- 左侧裤腿大口袋饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
