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      Nike Sportswear

      女子企领短袖毛巾布上衣

      ¥299
      ¥399
      25% 折让

      浅柠檬黄绿/麦金
      油绿/卡其绿

      Nike Sportswear 女子企领短袖毛巾布上衣在毛巾布面料的加持下，为挚爱单品增添几分纹理质感，营造恰到好处的舒适感受。 该款上衣巧糅醒目设计和休闲格调，采用加高罗纹衣领和短款超宽松版型等细节，提升舒适度，同时让你的造型脱颖而出。

      • 显示颜色： 浅柠檬黄绿/麦金
      • 款式： DV7833-821

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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