Nike Sportswear

超新星运动会同款 女子低腰 Oversize 风法式毛圈直筒长裤

¥479
¥599
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调色暗灰/黑
黑/帆白

Nike Sportswear 女子低腰 Oversize 风法式毛圈直筒长裤采用大胆工装风格，助力尽显出众风采。超宽松版型结合多口袋设计，塑就休闲外观，令你大秀运动风范。厚实法式毛圈面料垂坠得体，但质感轻盈，助力轻松畅跑。

  • 显示颜色： 调色暗灰/黑
  • 款式： FV7513-063

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