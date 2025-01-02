Nike Sportswear

女子摇粒绒运动夹克

¥719
¥899
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Nike Sportswear 女子摇粒绒运动夹克采用宽松版型，兼具时尚外观。 该款夹克从复古运动服中汲取设计灵感，采用摇粒绒面料结合落肩设计，焕新演绎经典版型，营造充裕活动空间。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7977-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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