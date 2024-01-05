跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Sportswear

      女子梭织夹克

      ¥949

      暗泥灰/浅橄榄绿灰色/白色
      黑/浮石灰/白色

      Nike Sportswear 女子梭织夹克采用超宽松版型，搭配撞色细节，塑就个性单品。 梭织斜纹面料结实挺括又不失柔韧，助力无拘畅动。 落肩设计、弹性下摆和翻折衣领，既复古又现代。

      • 显示颜色： 暗泥灰/浅橄榄绿灰色/白色
      • 款式： FN1941-053

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。