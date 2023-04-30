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      Nike Sportswear

      女子梭织长裤

      ¥699

      Nike Sportswear 女子梭织长裤兼具出众功能性和时尚感，提供出色包覆效果，令你无惧多变天气，尽显出众风范，堪为衣橱佳选单品。 轻盈梭织面料结合拒水处理，在潮湿天气中帮助身体保持干爽。 大口袋设计，提供充裕的存放空间，结合可调节细节，塑就出众贴合感，营造非凡舒适的日常运动体验。

      • 显示颜色： 幻影灰白
      • 款式： FJ7729-030

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