Nike Sportswear

超新星运动会同款 女子水洗梭织长裤

¥489
¥699
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Nike Sportswear 女子梭织长裤兼具实穿性和时尚感，尽显出众风范，堪称衣橱佳选单品。 大口袋设计，提供充裕的便捷收纳空间，结合多种调节选项，塑就出众贴合感，营造非凡舒适的日常运动体验。

  • 显示颜色： 闪电蓝
  • 款式： HF6290-449

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

免费配送和退换货

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Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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