Nike Sportswear

超新星运动会同款 女子水洗 Oversize 风T恤

¥239
¥349
31% 折让

煤黑
帆白

Nike Sportswear 女子 Oversize 风T恤采用超宽松版型结合落肩设计，塑就应季佳选单品。 该T恤饰有“The Goddess of Victory”（胜利女神）图案和“1972”字样，旨在致敬 Nike 和敢于追求成功之人。

  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： HF6292-060

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

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