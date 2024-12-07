Nike Sportswear

巴恩风男子工装夹克

¥959
¥1,199
20% 折让

Nike Sportswear 男子工装夹克采用宽松设计，助你御寒保暖，堪称冬季穿搭佳选。该夹克添加合成材质填充物，结合大身内侧绗缝设计；正面全长拉链开襟搭配按扣挡风片，帮助抵御寒冷。

  • 显示颜色： 黑/浅土褐/白色
  • 款式： HQ2953-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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