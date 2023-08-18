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      Nike Sportswear

      幼童T恤和短裤套装

      ¥299

      Nike Sportswear 幼童套装为孩子带来轻松穿搭体验，打造和谐统一的暖天造型，彰显耐克勾风范。 T恤采用针织棉料搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着体验；配套短裤采用柔软法式毛圈面料和弹性腰部设计，营造舒适穿着感受，结合经典版型，令孩子在玩耍时畅动自如。

      • 显示颜色： 君王
      • 款式： FQ0565-813

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