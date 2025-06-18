Nike Sportswear
情人节女子 Oversize 风长袖上衣
¥349
Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖上衣采用超宽松版型，营造宽松舒适的穿着体验。落肩衣袖设计，塑就休闲随性外观，让你一见倾心。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB1670-133
Nike Sportswear
¥349
Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖上衣采用超宽松版型，营造宽松舒适的穿着体验。落肩衣袖设计，塑就休闲随性外观，让你一见倾心。
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 罗纹袖口有助收拢面料，打造随性外观
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB1670-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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