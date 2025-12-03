Nike Sportswear
男子摇粒绒里料宽松连帽梭织夹克
34% 折让
Nike Sportswear 男子摇粒绒里料宽松连帽梭织夹克传承经典 Windrunner 线条设计，时尚百搭。该夹克采用耐穿梭织面料，搭配摇粒绒里料。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO7921-100
其他细节
- 款式：宽松版型夹克
- 面料：梭织外层
- 结构：摇粒绒里料
- 储物空间：侧边拉链口袋搭配加长拉链头
- 特色：弹性包边袖口、双向拉链以及松紧可调风帽和下摆
- 其他特色：Windrunner 线条设计
产品细节
- 刺绣标志
- 正面中央拉链开襟设计
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
