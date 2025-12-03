 
Nike Sportswear 男子摇粒绒里料宽松连帽梭织夹克 - 白色

Nike Sportswear

男子摇粒绒里料宽松连帽梭织夹克

34% 折让

Nike Sportswear 男子摇粒绒里料宽松连帽梭织夹克传承经典 Windrunner 线条设计，时尚百搭。该夹克采用耐穿梭织面料，搭配摇粒绒里料。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO7921-100

其他细节

  • 款式：宽松版型夹克
  • 面料：梭织外层
  • 结构：摇粒绒里料
  • 储物空间：侧边拉链口袋搭配加长拉链头
  • 特色：弹性包边袖口、双向拉链以及松紧可调风帽和下摆
  • 其他特色：Windrunner 线条设计

产品细节

  • 刺绣标志
  • 正面中央拉链开襟设计
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。