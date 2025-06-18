 

Nike Sportswear

男子高克重挺阔T恤

¥259¥29913% 折让

Nike Sportswear 男子T恤采用厚实棉料，胸前饰有简约耐克勾标志，缔造简洁经典风范。经典宽松版型为衣身营造充裕空间，助力自如畅动，轻松叠搭。可搭配你挚爱的 Nike 运动鞋，为造型加分。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： FV7727-030

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Nike Sportswear 男子T恤采用厚实棉料，胸前饰有简约耐克勾标志，缔造简洁经典风范。经典宽松版型为衣身营造充裕空间，助力自如畅动，轻松叠搭。可搭配你挚爱的 Nike 运动鞋，为造型加分。

其他细节

  • 厚实棉料，质感出众且富有结构感
  • 落肩衣袖结合宽松版型设计，赋予该T恤宽松休闲外观

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： FV7727-030

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