Nike Sportswear 男子T恤采用厚实针织面料。胸部饰有 FROM BEAVERTON WITH LOVE”(来自比弗顿的爱)刺绣,巧搭刺绣花卉和 Futura 标志。背部下方饰有 HAVE A NIKE DAY. (畅享愉悦,Nike 风范)印花,塑就出众外观。

显示颜色: 洞穴石色

款式: DM6334-289