如果你钟情于 90 年代海滩风范、戴着太阳镜的哈巴狗和柔软自在的休闲舒适感，Nike Sportswear 男子T恤便是你的不二之选。你没有理由不喜欢这款T恤，除非你是一位爱猫人士。

显示颜色： 灰石板蓝

款式： FD6637-493