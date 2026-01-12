 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款婴童法式毛圈运动衫和长裤套装 - 黑

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列

新年款婴童法式毛圈运动衫和长裤套装

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款婴童法式毛圈运动衫和长裤套装采用法式毛圈棉料打造，助你为小宝贝轻松搭配造型，适合新年期间及不同场合穿着。圆领运动衫采用休闲剪裁，可内搭背心或 T 恤，缔造出众包覆效果；配套长裤搭配弹性腰部设计，舒适贴合。


Nike Sportswear 马年限定脱缰系列

产品细节

  • 运动衫/长裤：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IU5275-010

