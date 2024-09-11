Nike Sportswear Amplify 大童梭织全长拉链开襟夹克不仅能助你开启外出畅玩之旅，还犹如一台穿越古今的时光机，带你回味复古运动装的经典格调，同时借超宽松版型为你演绎当今潮流。该夹克采用轻盈梭织面料，令你自在畅玩。设有拉链口袋，有助在跑跳时安全存放零食及其他随身物品。

显示颜色： 海岸蓝/帆白/白色

款式： FN9134-361