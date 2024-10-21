Nike Sportswear Women's Artist Collection

郑钦文同款 RPM 托特包

¥489
¥599
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艺术家 Anna Deller-Yee 的作品通过丰富多彩的花卉色调刻画女性魅力。Nike Sportswear Women's Artist Collection RPM 托特包采用耐用材料结合柔和雅致笔触，彰显个性风范，兼具实用功能。抽绳提手包覆主袋，为笔记本电脑和水壶提供充裕存储空间；内置口袋设计，便于有序收纳基本小物件。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/帆白
  • 款式： HF4672-133

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