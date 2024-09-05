Nike Sportswear Breaking 女子宽松法式毛圈上衣采用圆领设计，助你实现身心灵的完全投入，在世界舞台上展现自我。 旋转的原子图案是纽约艺术家 FUTURA 作品中的常见主题，象征着恒久的运动。 法式毛圈面料结合上背部和肘部加固设计，助你在跳舞时保持舒适，自如驾驭挑战物理规律的动作。

显示颜色： 黑

款式： FZ0257-010