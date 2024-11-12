Nike Sportswear Breaking

女子 Oversize 风短袖T恤

¥239
¥299
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基调灰
亚麻
黑

Nike Sportswear Breaking 女子 Oversize 风短袖T恤点缀精致图案，助你实现身心灵的完全投入，在世界舞台上展现自我。旋转的原子图案是纽约艺术家 FUTURA 作品中的常见主题，象征着恒久的运动。超宽松版型结合针织棉料，助你在跳舞时保持舒适，自如驾驭挑战物理规律的动作。

  • 显示颜色： 基调灰
  • 款式： FZ0284-042

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