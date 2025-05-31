 

Nike Sportswear Breaking

女子 Oversize 风短袖T恤

¥189¥29936% 折让
亚麻
基调灰
黑

Nike Sportswear Breaking 女子 Oversize 风短袖T恤点缀精致图案，助你实现身心灵的完全投入，在世界舞台上展现自我。旋转的原子图案是纽约艺术家 FUTURA 作品中的常见主题，象征着恒久的运动。超宽松版型结合柔软针织棉料，助你在跳舞时保持舒适，自如驾驭挑战物理规律的动作。


  • 显示颜色： 亚麻
  • 款式： FZ0284-224

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Nike Sportswear Breaking 女子 Oversize 风短袖T恤点缀精致图案，助你实现身心灵的完全投入，在世界舞台上展现自我。旋转的原子图案是纽约艺术家 FUTURA 作品中的常见主题，象征着恒久的运动。超宽松版型结合柔软针织棉料，助你在跳舞时保持舒适，自如驾驭挑战物理规律的动作。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 印花图案
  • 显示颜色： 亚麻
  • 款式： FZ0284-224

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