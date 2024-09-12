Nike Sportswear Chill Knit

女子修身长袖短款针织上衣

¥649

黑/黑
日出火红/黑
浅红木褐/帆白

Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖短款针织上衣掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。 采用紧身胸衣风格罗纹和露背设计，缔造出众造型和非凡着感。 柔软针织面料，塑就出众纹理质感；短款剪裁，时尚百搭。 领口拉链设计，可自由开合，任你随心切换风格。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FN4690-010

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

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