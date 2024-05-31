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      Nike Sportswear Chill Knit

      女子紧身吊带背心

      ¥189
      ¥259
      27% 折让

      帆白/黑
      黑/帆白
      蒸气绿/帆白

      Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身吊带背心掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。 这款背心采用略微裁短剪裁和紧身版型设计，堪称衣橱人气单品。 顺滑针织面料富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。 即刻上身，开启元气满满的一天！

      • 显示颜色： 帆白/黑
      • 款式： FN3686-133

      尺寸与尺码

      紧身版型：舒适贴合

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