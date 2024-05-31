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      Nike Sportswear Chill Knit

      女子T恤

      ¥199
      ¥259
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      蒸气绿/蒸气绿
      日晷黄/日晷黄
      巴洛克棕/巴洛克棕
      白色/黑
      黑/白色

      Nike Sportswear Chill Knit 女子T恤采用略微裁短的修身版型，经典百搭，堪称日常佳选。顺滑针织面料，富有弹性，略带自然垂坠效果，营造舒适修身的穿着体验。

      • 显示颜色： 蒸气绿/蒸气绿
      • 款式： FV5509-376

      尺寸与尺码

      修身版型：利落合身

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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