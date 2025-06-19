Nike Sportswear Chill Knit
街舞系列女子紧身细罗纹喇叭紧身裤
¥449
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹喇叭紧身裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。细罗纹面料质感柔软，弹性适中；裤脚外侧开衩设计，塑就喇叭裤造型。该紧身裤可与配套上衣或其他单品搭配穿着，打造叠搭佳选。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： FQ2114-010
Nike Sportswear Chill Knit
¥449
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹喇叭紧身裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。细罗纹面料质感柔软，弹性适中；裤脚外侧开衩设计，塑就喇叭裤造型。该紧身裤可与配套上衣或其他单品搭配穿着，打造叠搭佳选。
其他细节
- 细罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选
- 紧身版型，裤筒由膝盖往下变宽，为裤型增添不凡格调
产品细节
- 弹性腰部设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 61% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： FQ2114-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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