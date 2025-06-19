 

Nike Sportswear Chill Knit

街舞系列女子紧身细罗纹喇叭紧身裤

¥449

Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹喇叭紧身裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。细罗纹面料质感柔软，弹性适中；裤脚外侧开衩设计，塑就喇叭裤造型。该紧身裤可与配套上衣或其他单品搭配穿着，打造叠搭佳选。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FQ2114-010

Nike Sportswear Chill Knit

¥449

Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹喇叭紧身裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。细罗纹面料质感柔软，弹性适中；裤脚外侧开衩设计，塑就喇叭裤造型。该紧身裤可与配套上衣或其他单品搭配穿着，打造叠搭佳选。

其他细节

  • 细罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选
  • 紧身版型，裤筒由膝盖往下变宽，为裤型增添不凡格调

产品细节

  • 弹性腰部设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 61% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FQ2114-010

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