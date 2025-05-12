 

Nike Sportswear Chill Poplin

女子短裤

¥319¥39920% 折让

Nike Sportswear Chill Poplin 女子短裤采用轻盈府绸面料，舒适利落。


  • 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： HJ0722-006

Nike Sportswear Chill Poplin

¥319¥39920% 折让

Nike Sportswear Chill Poplin 女子短裤采用轻盈府绸面料，舒适利落。

产品细节

  • 面料/里料：95% 棉/5% 氨纶
  • 口袋设计
  • 包边弹性腰部
  • 裤脚外侧弧形设计
  • 左侧裤脚饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： HJ0722-006

尺寸与尺码

    宽松版型：宽大休闲

    高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

  • 尺码表

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

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