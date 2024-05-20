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      Nike Sportswear Chill Terry

      女子中腰法式毛圈短裤

      ¥259
      ¥349
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      黑/帆白
      浅红木褐/帆白

      Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈短裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。 随着气温开始上升，换下加绒长裤，穿上这款轻盈的短裤，在温暖天气畅享舒适感受。 正面接缝设计结合中腰剪裁，提升造型格调。 该单品经典舒适，适合不同场合穿着。

      • 显示颜色： 黑/帆白
      • 款式： HF6941-010

      尺寸与尺码

      修身版型：利落合身

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