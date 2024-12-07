Nike Sportswear Chill Terry 女子修身短款法式毛圈无袖上衣掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用修身版型结合轻盈法式毛圈面料，质感柔软，略呈垂坠质感，塑就针织面料质感，让你轻松畅享舒适体验。罗纹下摆和匠心接缝设计，为外观增添精致格调。

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