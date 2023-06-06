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      Nike Sportswear Circa 96

      女子梭织上衣

      ¥599
      ¥1,199
      50% 折让

      浅红木褐/帆白
      黑/暗烟灰

      1996 年，篮球短裤宽松，球衣版型也长，WNBA 即将为篮球运动带来革命性改变。Nike Sportswear Circa 96 女子梭织上衣采用匠心设计，再现 1996 年篮球风采。超宽松版型结合领口按扣开襟设计，增添些许光泽感和时尚风范。外层缎面面料顺滑柔软，舒适里料结合保暖填充物，便于轻松叠搭。

      • 显示颜色： 浅红木褐/帆白
      • 款式： DV8083-104

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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