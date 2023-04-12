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      Nike Sportswear Circa 96

      女子高腰排扣长裤

      ¥649
      ¥799
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      1996 年，篮球短裤宽松，球衣版型也长，WNBA 即将为篮球运动带来革命性改变。Nike Sportswear Circa 96 女子高腰排扣长裤采用匠心设计，再现 1996 年篮球风采。 该款长裤采用宽松裤筒设计，结合柔软缎面面料，塑就休闲穿搭佳选。 裤筒外侧融入按扣式易脱设计，轻松打造多变造型。

      • 显示颜色： 浅红木褐/帆白
      • 款式： DV8093-104

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