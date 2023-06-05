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      Nike Sportswear City Utility

      女子梭织夹克

      ¥649
      ¥799
      18% 折让

      日蚀紫红/土褐/土褐/热情红
      黑/黑/皇家蓝/白色

      Nike Sportswear City Utility 女子梭织夹克采用无衬里设计和拒水外层，结合超宽松版型，助你轻松应对潮湿天气。 正面风琴式口袋可通过拉链拆卸下，与夹克内侧的可拆卸固定带相连，作为腰包佩戴。

      • 显示颜色： 日蚀紫红/土褐/土褐/热情红
      • 款式： DV8035-291

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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