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      Nike Sportswear City Utility

      女子法式毛圈短袖上衣

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      通勤风格，舒适非凡。 Nike Sportswear City Utility 女子法式毛圈短袖上衣采用法式毛圈面料结合短款剪裁，焕新演绎人气圆领T恤。 法式毛圈面料，质感舒适，令你不惧天气变化，四季畅享出众穿着体验。 落肩设计结合宽松衣袖和衣身，便于叠搭。

      • 显示颜色： 帆白/黑
      • 款式： DV8039-133

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