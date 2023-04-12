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      Nike Sportswear City Utility

      女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫

      ¥479
      ¥599
      20% 折让

      波罗的海蓝/皇家蓝
      黑/白色

      穿上这款超宽松的 Nike Sportswear City Utility 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫，彰显活力范儿。 法式毛圈面料外层触感顺滑，内里融入回环设计，助你不惧天气变化，畅享舒适非凡的穿着体验。 接缝采用明线工艺，塑就工装风外观和经久耐穿性。

      • 显示颜色： 波罗的海蓝/皇家蓝
      • 款式： DV8019-416

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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