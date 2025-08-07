Nike Sportswear Classics

¥209 ¥299 30% 折让

Nike Sportswear Classics 女子高腰九分紧身裤焕新升级，塑就衣橱叠搭佳选。采用弹性面料，轻盈柔软但厚实耐穿，提供出色包覆，助你轻松完成日常任务。品质升级，成就佳选。

质感升级

柔软棉混纺面料，舒适非凡。

表现升级

不透明厚实面料，经久耐穿。无论你站着、蹲下还是坐着，皆可为臀部提供出色包覆。

外观升级

弹性腰部，塑就舒适贴合感受，是你的理想之选。服帖不卷边且不紧勒，令你自如畅动。