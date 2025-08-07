Nike Sportswear Club
大童针织短裤
25% 折让
Nike Sportswear Club 大童针织短裤采用柔软轻盈的针织面料，沿袭 Club Fleece 人气单品的出众版型，缔造经典 Nike 风格。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5512-010
其他细节
- 单面针织面料，柔软轻盈，缔造舒适穿着体验
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造稳固贴合感
产品细节
- 面料/口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
