Nike Sportswear Club
大童针织长裤
32% 折让
Nike Sportswear Club 大童针织长裤具有与你挚爱的 Club Fleece 长裤如出一辙的外观。该长裤采用柔软轻盈的针织面料。弹性腰部搭配内置抽绳，缔造舒适稳固的贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FZ5509-010
产品细节
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：95% 棉/5% 氨纶
- 侧边口袋设计
- 罗纹裤管口
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
