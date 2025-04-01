Nike Sportswear Club

大童（女孩）法式毛圈圆领运动衫

¥269
¥329
18% 折让

椰奶色/大学灰
黑/白色

舒适基本单品，成就挚爱之选。 Nike Sportswear Club 大童（女孩）法式毛圈圆领运动衫采用超宽松版型结合法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造出色舒适性，适合日常穿着。 宽松衣身搭配微短下摆，营造充裕活动空间，但又不会过于松垮。

  • 显示颜色： 椰奶色/大学灰
  • 款式： HJ3373-113

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