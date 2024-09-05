Nike Sportswear Club 婴童法式毛圈短裤采用轻盈法式毛圈面料，塑就柔软质感，堪称暖天运动或休闲时的百搭佳选。弹性腰部营造舒适贴合感，口袋便于存放小物件。小宝贝可在天气转凉时内搭紧身裤穿着，提升出众包覆效果。

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